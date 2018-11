Concorso fotografico 'Cat in un click' all'IIS Roncalli di Poggibonsi

L’IIS Roncalli di Poggibonsi ha pubblicato il bando della V edizione del concorso “Cat in un click”, un progetto che si rivolge, per facilitare anche l’orientamento in entrata degli studenti, a coppie che dovranno vedere insieme la collaborazione degli studenti del corso Cat dell’ IIS Roncalli e di studenti delle seconde e terze classi delle secondarie di primo grado della Valdelsa.

“Il concorso, coordinato dalla professoressa Rosa Lautieri, si inserisce tra i molti progetti che il nostro istituto promuove per l’ orientamento in entrata, cioè per far conoscere al meglio il nostro istituto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado- spiega il Dirigente Scolastico Gabriele Marini- Mi piace sottolineare l’importanza di far collaborare gli studenti più piccoli con quelli che già frequentano il Roncalli, iniziando così un percorso di peer to peer, di apprendimento e collaborazione tra pari, che potrà proseguire durante il primo anno di scuola superiore”.

Il concorso, giunto alla quinta edizione, ha quest’anno come tema “La casa rifugio”. Un rifugio inteso nel senso più ampio, dal punto di vista fisico o spirituale: il luogo in cui si depositano le esperienze e si concretizza l’espressione individuale, un nido per due o più cuori o un luogo nel luogo dove la casa è parte integrante del territorio dell'ego. La casa che ci aiuta a conoscere gli altri e noi stessi, la casa come rifugio e fonte di sicurezza o ancora come struttura di comunità.

Il soggetto può essere realizzato mediante scatti fotografici eventualmente corredati da elaborati grafici eseguiti anche a mano libera; oggetto dei lavori saranno i singoli elementi architettonici incontrati nei luoghi della nostra quotidianità sul territorio i quali, una volta assemblati, daranno forma alla costruzione “ideale” di ogni gruppo partecipante.

Il bando è riservato a tutti gli alunni iscritti al corso C.A.T., i quali possono partecipare solo in gruppi di due persone iscrivendosi con un alunno frequentante le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado.

Il materiale, congiuntamente ai moduli di iscrizione, dovrà essere consegnato, 5a edizione del concorso fotografico “C.A.T. IN UN CLICK”, entro le ore 12:00 del giorno 07 dicembre 2018, presso la sede dell’Istituto Roncalli di Poggibonsi o a qualunque insegnante del corso C.A.T., che provvederà a farlo recapitare alla commissione esaminatrice.

La premiazione avverrà il 15 dicembre nell’aula magna dell’Istituto Roncalli. Agli studenti della coppia prima classificata sarà assegnato in premio un Tablet ciascuno. Agli studenti della coppia seconda classificata sarà assegnata in premio una macchina fotografica istantanea,mentre i terzi classificati riceveranno una stampante multifunzionale fotografica.

