Coriacea, pelli d'arte alla Mostra del Tartufo. Giani: "L'esercito napoleonico calzava stivali di queste terre"

Inaugurata sotto i Loggiati di San Miniato la mostra Coriacea, un omaggio alla Conceria con 10 artisti che si sono adoperati per dipingere su dei gropponi di cuoio. Animatore dell'iniziativa Filippo Lotti, che nelle sue parole ha voluto omaggiare l'amministrazione Gabbanini che giunta al traguardo dei 10 anni festeggia il compleanno a doppia cifra del binomio pelle-tartufo. Presente il sindaco e la sua giunta, il presidente del consiglio regionale Eugenio Giani e gli artisti. Le opere sono 'appese' lungo i lati della corte. "È stato un binomio vincente quella dell'eccellenza produttiva con quella gastronomica, la presenza dell'Unione conciatori Unic lo testimonia, spiega Gabbanini. Si replica la presenza di opere toscane sotto l'ala dell'Unione, dopo l'esperienza della mostra Tanneries di Riccardo Luchini presente a Lineapelle della Fiera di Milano Rho. Il presidente Giani ha anche annunciato una ricerca in atto che potrà trovare la pubblicazione dopo il vaglio degli studiosi per i 250 anni dalla nascita dell'imperatore francese. La famiglia di Napoleone Bonaparte, con un ramo residente anche a San Miniato, ha trovato i titoli nobiliari proprio nelle terre toscane. Lo studio mira ad affermare che gli stivali dell'esercito francese fosse originario del territorio del comprensorio, ben conosciuto proprio dal generale. La mostra sarà esposta per questo weekend e per i prossimi di novembre, coincidente con la Mostra Mercato del Tartufo di San Miniato.

