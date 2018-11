Costituzione, 250 studenti protagonisti a La Compagnia di Firenze

La Costituzione spiegata dagli studenti. Duecentocinquanta ragazze e ragazzi degli istituti superiori della provincia di Firenze, con i loro insegnanti, saranno protagonisti, lunedì 12 novembre al CinemaLa Compagnia, della tappa del progetto regionale Costituzione, la nostra carta d’identità 1948-2018. L’iniziativa è promossa dall’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’Età contemporanea con il sostegno della Regione Toscana.

Ad aprire la giornata di lavoro e confronto la vicepresidente della Regione, Monica Barni e il presidente dell’Istituto, Simone Neri Serneri. Intervengono Monica Pacini (Università di Firenze) su La Cittadinanza delle donne nell’età repubblicana e Irene Stolzi (Università di Firenze) su Donne e lavoro: un profilo storico giuridico.

Sul palco a spiegare l’attualità della Costituzione gli studenti del Liceo artistico LeonBattista Alberti, dello Scientifico Gobetti, dell’Its Tornabuoni Cellini, del Linguistico Serve di Maria, dell’Its Leonardo da Vinci, dello Scientifico Gobetti, del Liceo classico Virgilio di Empoli, dell’Its Chino Chini di Borgo San Lorenzo.

Di grande interesse i temi trattati: dall’istruzione femminile a Firenze, prima e dopo la Costituzione alla cittadinanza delle donne, dall’idea di uguaglianza al lavoro, dalla giustizia all’ambiente, dal ruolo dei giovani alla legalità.

Sulla Carta costituzionale si stanno impegnando da alcuni mesi insegnanti e studenti di molti istituti superiori toscani. L’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea, con la Regione Toscana, si è posto l’obiettivo di far conoscere i valori e l’attualità della Carta costituzionale in occasione del settantesimo anniversario della sua entrata in vigore.

Duecentotrenta insegnanti, oltre 1600 studenti, centinaia di scuole sono coinvolte nell’operazione di riscoperta e valorizzazione della Costituzione. Nel mese di novembre in tutte le dieci province toscane si svolgeranno iniziative pubbliche che vedranno come protagonisti docenti e ragazzi impegnati a raccontare il lavoro svolto in questi mesi.

Del progetto fa parte anche una web serie in sei episodi, diretta dal regista Nicola Melloni che sarà presentata proprio al cinema La Compagnia. Quattro giovani, Marta, Elma, Francesco, Davide e un’insegnante, Monica, percorrono la Toscana e attraverso luoghi e persone recuperano la storia e le battaglie attraverso cui la Costituzione e i suoi principi hanno trovato attuazione. A Firenze la troupe ha girato a Barbiana, realizzando un episodio in collaborazione con la Fondazione Don Milani in cui compare come testimone Carlo Carotti, ex allievo di Don Milani.

