Dialisi, dodici posti letto in più al San Giuseppe di Empoli

Prenderanno avvio a breve i lavori per l’attivazione di 12 posti letto di dialisi al piano terra del blocco A3 al San Giuseppe di Empoli.

I magazzini del guardaroba che attualmente occupano questi gli spazi saranno

trasferiti entro fine anno al piano terra del blocco E.

Il potenziamento della dialisi con i nuovi 12 posti letto renderà possibile un “alleggerimento” dell’attività di nefrologia presente nel presidio ospedaliero di San Miniato, dove sono mantenuti 22 posti letto, oltre che un miglioramento della situazione logistica degli spazi.

In previsione della nuova attivazione di posti letto, da gennaio 2019 il fabbisogno di personale sarà integrato con un medico nefrologo e sette infermieri.

Si tratta del primo step per arrivare alla realizzazione del nuovo reparto di dialisi, collocato al piano terrà anche per consentire un accesso più funzionale ai pazienti. L’iter prosegue a pieno ritmo rispettando il programma e nei primi due mesi del nuovo anno prenderanno avvio i lavori.

Nel frattempo si procede anche alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione interna del blocco H destinato ad ospitare tutto il reparto di dialisi attualmente presente nel presidio ospedaliero di San Miniato.

E’ in corso infatti la gara di appalto per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori. E’ previsto l’avvio della progettazione esecutiva ad inizio del prossimo anno e il completamento nella primavera del 2019; subito dopo si procederà all'effettuazione della gara dei lavori per la riqualificazione interna del blocco H.

