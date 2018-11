Diye Ndiaye posa per Benetton con la fascia tricolore, polemica delle opposizioni a Scandicci

È scoppiata la polemica a Scandicci per una pubblicità di Benetton con protagonista Diye Ndiaye. L'assessore con deleghe a istruzione e servizi scolastici ha posato con la fascia tricolore e questo ha fatto insorgere le opposizioni in Consiglio comunale e non solo, dato che pochi giorni fa fu Giovanni Donzelli a scatenare la protesta su Facebook. Di seguito la nota di Chiara De Lucia, Erica Franchi e Giulia Bambi del gruppo misto, di Valerio Bencini del M5S e di Leonardo Batistini della Lega.

I sottoscritti consiglieri comunali sottolineano che quella usata nello spot pubblicitario della società Benetton Spa non è una qualsiasi fascia tricolore ma è la fascia tricolore del Sindaco Sandro Fallani portante l'emblema della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune di Scandicci: lo ha confermato in Consiglio Comunale il Sindaco stesso assumendosi la responsabilità della decisione.



"La disciplina dell’uso della fascia tricolore è legata alla natura delle funzioni del sindaco quale capo dell’Amministrazione comunale ed ufficiale di Governo. Allorquando il sindaco sia assente o impedito temporaneamente ai sensi dell’art. 53, c. 2 del T.U.O.E.L., spetta solo al vice sindaco fregiarsene. Pertanto l’uso del tricolore, anche per delega dello stesso sindaco, da parte di altri soggetti, seppur incardinati nell’Amministrazione comunale o facenti parte di Organismi o Enti a cui partecipino gli Enti locali con propri rappresentanti, non è in linea con il dettato normativo"



L'affermazione sopra virgolettata è contenuta in numerosi pareri espressi dal Ministero in materia di Enti locali.



A nulla valgono le sottolineature fatte dal Sindaco in merito alla mancanza di corrispettivo o in merito alla campagna pubblicitaria firmata da un noto fotografo che porterebbe "lustro" al nostro Comune.



Ciò non esclude né l'abuso né il danno per la "sacralità" della Fascia tricolore Tricolore propria della funzione del Sindaco, prestata all'uso di una campagna pubblicitaria di una azienda privata.



I sottoscritti consiglieri inoltrano il presente comunicato alle Autorità competenti in attesa di inviare il verbale della seduta consiliare con ulteriori considerazioni sull'abuso e sulla opportunità di legare l'immagine del Comune di Scandicci alle aziende della Famiglia Benetton.

