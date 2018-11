Ex Gozzini, Parentini (PD) al M5S: "Grande lavoro di lungimiranza del Comune"

Dopo le parole di ieri del consigliere M5S Luca Mazzantini riguardo la nuova vita per la ex Gozzini, arriva la risposta da parte del Partito Democratico. La replica è affidata alla segretaria dell'Unione del PD di Santa Croce sull'Arno, vale a dire Ivetta Parentini.

"Mi sento in dovere di rispondere alle illazioni avanzate dal Consigliere del M5S Mazzantini sull’iniziativa pubblica che si terrà sabato 10 novembre per salutare la fine dei lavori di rimozione dell’amianto alle ex officine Gozzini. Nel suo intervento il Consigliere Mazzantini ha ritenuto opportuno soffermarsi sul metodo, peraltro legittimo in un sistema democratico, con cui l’Amministrazione ha comunicato ai cittadini la rimozione di 12.600 mq di amianto nell’area ex Gozzini, anziché entrare nel merito del risultato raggiunto. Come il Consigliere Mazzantini ben sa, ma ha dimenticato di citare nel suo intervento, i tempi tecnici per la rimozione dell’amianto non sono stati dettati dall’Amministrazione, ma da procedure burocratiche e legali che il Sindaco e la Giunta si sono impegnati a sostenere nell’esclusivo interesse dei cittadini e di questa comunità, investendo quasi € 300.000,00 di risorse pubbliche su un’area privata. E’ quindi grazie al lavoro e alla lungimiranza del Sindaco, della Giunta e degli esperti incaricati se siamo arrivati a questo importante risultato per la nostra comunità. Non si può certo non riconoscere l’impegno che questa Amministrazione ha da sempre portato avanti nell’interesse della salute dei cittadini rimuovendo l’amianto non solo nell’area ex Gozzini, ma anche negli edifici scolastici e negli altri edifici pubblici in cui era presente. Pertanto rispondo all’”Ecco perché non ci sarò” del Consigliere Mazzantini con un “Ecco perché ci dovrebbe essere”: l’iniziativa del 10 novembre sarà un momento di condivisione di tutta la nostra comunità, perché l’obiettivo di questa iniziativa non è la propaganda elettorale, ma la salute dei cittadini e la qualità dell’ambiente".

