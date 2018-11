Fi-Pi-Li: incidente al bivio di Scandicci, soccorsi in azione. Chiusa una corsia

Incidente tra più vetture nel pomeriggio di oggi in Fi-Pi-Li, dopo il bivio di Scandicci tra il Viadotto all'Indiano e Lastra a Signa in direzione mare. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest.

Sono attualmente in corso le operazioni di soccorso di estrazione di un ferito. Il tratto di superstrada è attualmente bloccato su una corsia. Sul posto due ambulanze.

