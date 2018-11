Lo 'smemorato di Lajatico' lascia l'ospedale di Pisa

Salvatore Mannino, lo 'smemorato di Lajatico', oggi 10 novembre ha lasciato l'ospedale Santa Chiara di Pisa. L'imprenditore era scomparso ed è stato ritrovato in Scozia con una amnesia, che poi si è scoperto essere fittizia. Rientrato in Italia era stato ricoverato nel reparto di psichiatria del'ospedale pisano. L'uomo ha abbandonato l'ospedale da un'uscita secondaria per evitare cameraman, giornalisti e fotografi. Sembra che non farà ritorno nella sua casa di Lajatico dove vivono la moglie, i quattro figli e la suocera, ma si sarebbe diretto a Cuneo dove abita la madre.

