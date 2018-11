I vigili del fuoco di Pisa stanno intervenendo con 4 mezzi a Ospdaletto per l'incendio di una discarica nei pressi del campo rom. Sul posto personale ARPAT per valutare l’impatto ambientale dell’incendio. Non ci sono persone coinvolte e non prevede alcuna evacuazione di abitazioni.

