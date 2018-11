La strategia più efficace contro molte patologie si chiama prevenzione: rivolgiti al Centro Sirio di San Miniato

Il Centro Sirio propone screening all'avanguardia per la diagnosi precoce del tumore alla mammella attraverso vari servizi: Ecografia mammaria, Mammografia digitale e Tomosintesi (mammografia 3D).

Cosa è la Mammografia?

La mammografia permette di studiare, in maniera specifica, la struttura e la composizione della ghiandola mammaria, al fine di individuare formazioni o anomalie anche di piccole dimensioni (prima che diventino palpabili). Si tratta di un esame veloce e non invasivo, ha una durata di circa 5-10 minuti.

Cosa è la Tomosintesi (mammografia 3D)?

Il mammografo presente nel Centro Sirio permette di effettuare anche la Mammografia con Tomosintesi (Mammografia tridimensionale ad alta definizione). Questa tecnologia all'avanguardia consente di studiare la mammella scomponendola in tante sezioni dello spessore di un millimetro e di evidenziare in maniera più chiara e accurata anche sottili alterazioni indicative di una lesione di piccole dimensioni.

La Tomosintesi è particolarmente efficace nel caso di seni densi, riducendo la possibilità di sovrapposizioni dei tessuti che può avvenire nella Mammografia.

Quando è utile questo esame?

L'esame mammografico è il principale strumento per la diagnosi precoce del tumore al seno. Il controllo dovrebbe essere eseguito annualmente nelle donne che abbiano superato i 40 anni.

La periodicità con la quale effettuare l'esame viene consigliata dal medico di famiglia o dal senologo in base alla storia clinica e all'eventuale presenza di sintomatologia o familiarità della paziente.

Cosa dicono gli studi

La tomosintesi in 3D permette di rilevare il 34% in più di tumori in confronto a un esame tradizionale, come riferisce uno studio svedese apparso sulla rivista di settore Lancet Oncology. Il campione preso in esame è di 15mila donne nell'arco di 5 anni. Con la tomosintesi sono presenti immagini a raggi X prese da diverse angolazioni e rimesse insieme da un computer, per mostrare migliori informazioni sul seno. Già in italia un'indagine di Radiology aveva fornito apprezzamenti per il metodo in tre dimensioni. Adesso, lo studio condotto dalla Lund University e dallo Skåne University Hospital di Malmo confermano le aspettative. Nello specifico, la veridicità non riguarda solo tumori più invasivi, ma pure falsi positivi. La bontà del metodo è certificata negli Stati Uniti, dove lo screening generalizzato è già in 3D, mentre in Italia solo alcuni centri specializzati come Centro Sirio hanno a disposizione questi macchinari d'avanguardia.

Centro Sirio, cosa lo rende unico

Il Centro Sirio è una struttura sanitaria operante a San Miniato, dedicata all’esecuzione di prestazioni nel campo della diagnostica per immagini che si avvale di tecnologie innovative e processi ispirati ad elevati standard qualitativi.

Il Centro si impegna continuamente a migliorare i livelli di salute e il soddisfacimento dei bisogni degli utenti, in un contesto di sicurezza, partecipazione e responsabilità condivisa.

Qualità, cura del cliente, risposte in breve tempo: queste le caratteristiche del Centro Sirio che lo rendono tra i punti di eccellenza per gli esami e la diagnostica in zona. L'affidabilità della struttura è determinata dai macchinari all'avanguardia per lo screening mammografico adesso presenti nel circondario. Centro Sirio si propone come valida proposta per un servizio di qualità, immediato e rispondente alle esigenze dei pazienti.

Come rivolgersi al Centro Sirio

DI PERSONA, andando nella sede di via Rosa Agazzi 8 a San Miniato Basso, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Sabato dalle 9 alle 13.

TELEFONICAMENTE, contattando agli orari sopra descritti il numero 0571.43264

ONLINE, inviando una mail all'indirizzo info@centromedicosirio.it. Riceverete una risposta entro 48 ore dalla ricezione

Centro Medico Sirio

via Rosa Agazzi, 8

San Miniato Basso (PI)

centromedicosirio.it

0571.43264