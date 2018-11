Le ragazze del Basket Castelfiorentino si arrendono a Porcari 35-52

Rinviato l’appuntamento con il primo acuto casalingo per le ragazze del Basket Castelfiorentino che nella terza giornata del campionato di Promozione Femminile si arrendono a Porcari per 35-52.

Non arriva dunque il bis dopo la bella vittoria di sabato scorso a Pistoia, con le gialloblu che riescono a stare in partita fino a metà della terza frazione, dopodochè accusano il ritmo delle ospiti che ne approfittano e scappano.

Prima parte di gara in perfetto equilibrio: le due squadre viaggiano a braccetto senza che nessuna riesca ad allungare, tanto che al 10′ siamo sul 9-10 e si va neli spogliatoi ancora sul +1 ospite (22-23). Al rientro dall’intervallo lungo le ragazze di Volterrani restano in scia fino al 25′, poi Porcari inizia ad allungare e al 30′ il tabellone segna 30-38. Un allungo che prosegue negli ultimi dieci minuti quando le ospiti continuano a spingere sull’acceleratore, mentre il Bc cala di intensità e lascia che i due punti prendano la via di Porcari.

BASKET CASTELFIORENTINO – P.F. PORCARI 35-52

Parziali: 9-10; 22-23 (13-13); 30-38 (8-15); 35-52 (5-14)

Basket Castelfiorentino: Baldinotti 1, Tortorelli 4, Barberi ne, Ferradini 1, Fiorentino, Ulivieri E. 14, Lari 4, Andries, Banchelli 4, Bongini 3, Meloni, Lucchesi 4. All: Volterrani. Ass. Iserani.

P.F. Porcari: Peri, Castiglioni 4, Belfiori 10, Casentini 3, Parlanti 8, Cardella, Giovacchini 5, Ricci 4, Del Frate 15, Baroni 2, Baglioni.

Arbitro: Carlotti di Calcinaia.