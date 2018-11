Incidente all'alba a Mercatale, muore un uomo in bici

Vinci si è svegliata con una tragica notizia. Poco dopo l'alba di oggi, sabato 10 novembre, una persona è morta in un incidente nella frazione di Mercatale, già teatro ieri di un brutto incidente sul lavoro. Poco dopo le 6, un uomo - le cui generalità non sono ancora note - è morto mentre era in sella alla sua bicicletta e si trovava sulla sp 13, la provinciale di Mercatale appunto.

Nell'incidente è coinvolta anche una vettura, ma ad avere la peggio è stato chi era in sella alla bici; per cause ancora da accertare, un'auto guidata da una 47enne è finita contro la bici e il forte urto ha fatto finire a terra il ciclista, il quale ha riportato fin da subito traumi gravissimi.

Sul posto è intervenuta l'automedica da Certaldo con un'ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Verde di Lamporecchio, ma non c'è stato niente da fare: il decesso dell'uomo è stato accertato sul posto, senza il bisogno di trasportare il ferito in ospedale.

Presenti anche i carabinieri, che hanno svolto i rilevamenti e le indagini sull'incidente. Per regolare la viabilità da e per Vinci è arrivata anche la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, dato che il tratto di strada interessato si trova in una zona industriale piuttosto trafficata.

