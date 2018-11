Minacce e offese ai titolari di tre bar, nei guai 23enne a Agliana

Aveva terrorizzato con il suo comportamento violento alcuni titolari di bar della cittadina della piana pistoiese, così, ad un 23enne di origini albanesi residente ad Agliana, già gravato da vari precedenti di polizia, è stato applicato il divieto di dimora nel territorio del comune e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime.

Il giovane, già noto per suo carattere violento e aggressivo, in tre circostanze fra la fine di ottobre e i primi giorni di novembre, ha aggredito tre titolari di altrettanti bar: al primo, 72enne di Pistoia, senza alcuna motivazione e al solo fine di intimorirlo, ha rivolto varie e generiche offese dopo una consumazione; alla seconda, 33enne di Agliana che lo invitava a tenere un comportamento più educato, ha rivolto pesanti offese dichiarando falsamente di essere stato aggredito dalla donna; al terzo, un 28enne di Prato che gli aveva vietato di andare in bagno perché era stato appena lavato, ha prima minacciato di bruciare il locale e poi lo ha colpito con calci e pugni.

