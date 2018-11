Parole e musica, al Pacini di Fucecchio un reading a tinte brasiliane

Continua con questo quinto appuntamento la rassegna Parole e musica, tra letteratura e jazz, ideata dall’Associazione Music Pool con il sostegno della Città Metropolitana di Firenze.

Nel reading musicale del 13 novembre al Cinema Teatro Pacini di Fucecchio saranno protagoniste la voce di Barbara Casini, la più importante interprete di musica brasiliana in Italia, e quella dell’attrice Sandra Garuglieri.

Spettacolo a metà fra il teatrale e il musicale, Parola prima presenta una scelta di brani dei quali Chico Buarque è autore sia della musica che dei testi, e si propone di far conoscere al pubblico la bellezza, l’intensità e la profondità della poesia di questo incredibile personaggio, da noi ancora non pienamente apprezzato, malgrado il suo successo, in tutti gli aspetti della sua opera.

Lo spettacolo è idealmente diviso a metà: la prima parte affronta tematiche sociali (l’alienazione nel lavoro, la dittatura militare, l’infanzia abbandonata, il rapporto genitori figli...) e la seconda è dedicata alle canzoni d’amore. In tutti i casi Chico Buarque dimostra una profonda conoscenza dell’animo umano, una straordinaria capacità di immedesimarsi empaticamente nelle situazioni emotive più diverse, anche le più estreme, e di tradurre tutto in un linguaggio poetico e musicale, riuscendo come pochi al mondo a sposare magistralmente musica e testo.

Fonte: Ufficio stampa

