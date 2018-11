Pendolari, disagi sulla linea Empoli-Siena

Doppio guasto sulla linea ferroviaria Empoli - Siena tra le 11.12 di stamattina, 10 novembre, e le 12.52. Il guasto si è avuto ai sistemi di distanziamento tra le località di Siena e Castellina in Chianti e Badesse. Per questo la circolazione sulla linea è fortemente rallentata.

Molti i treni che hanno accumulato ritardi e cancellazioni.

Il treno 11760 (Siena - Firenze S.M.N.), partito con più di 70 minuti di ritardo, è stato cancellato nella tratta finale tra Empoli e Firenze (ove garantisce, da Empoli, treno 11769) e prescritte fermate aggiuntive per servizio commerciale in Badesse, Castellina in Ch., Barberino V.E., Granaiolo e Ponte a Elsa;

2) treno 11769 (Firenze S.M.N. - Siena) cancellato nella tratta iniziale tra Firenze ed Empoli;

3) treno 11762 (Siena - Empoli) e treno 6874 (Siena - Empoli) cancellati intera tratta;

4) treno 11759 (Firenze S.M.N. - Siena): prescritta fermata suppletiva in Castellina in Chiantiper servizio commerciale.

Si registrano, al momento, i seguenti ritardi:

a) treno 11759 (Firenze S.M.N. - Siena): +80 minuti;

b) treno 11745 (Firenze S.M.N. - Siena ): +30 minuti;

c) treno 23469 (Empoli - Siena): + 30 minuti

Ulteriori provvedimenti di circolazione intrapresi: Sono stati cancellati sull'intera tratta, tra Empoli e Siena, i treni 23468 e 23473; stessa tratta, prescritte loro fermate ai treni 6876 e 11779 .

