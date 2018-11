Pisa dice no alla Rete anti-discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere

“La Giunta Comunale di Pisa ha deliberato la risoluzione di ogni collaborazione con la Rete READY (Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni anti-discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere). Come noto la Rete READY è uno dei principali canali per far affluire finanziamenti pubblici alle iniziative di propaganda omosessualista e diffusione della teoria gender nelle scuole. L’uscita dalla rete READY rappresenta per la città di Pisa un importante messaggio politico e culturale. L’articolazione locale di Pisa e provincia del Comitato “Difendiamo i nostri figli” accoglie con soddisfazione questa notizia e incoraggia l’Amministrazione comunale a proseguire con coraggio e determinazione su questa strada verso una vera crescita delle nostre comunità nel rispetto di tutti ma libera da inquinamenti ideologici”.

Fonte: Comitato Difendiamo i nostri figli