Poesia è solidarietà: Zia Caterina e Luca Galastri assieme

Le poesie per rimettere al centro la Bellezza, le poesie come strumento per fare del bene: questo è il nobile scopo del giovane artista aretino Luca Galastri. L’ inaugurazione della mostra: ”Le mie speranze, i sogni degli uomini” si terrà Domenica 11 Novembre, ore 17.30, presso la Feltrinelli Point di Arezzo (Via Garibaldi, 107). Il ricavato della vendita delle poesie sarà interamente devoluto alla ONLUS “ Milano 25 “ di Caterina Bellandi, nota come Zia Caterina, taxista fiorentina che da anni aiuta i bambini malati e le loro famiglie. Come lei stessa afferma: “ Ho creduto fin da subito in questo progetto con al centro le meravigliose parole di Luca e la sua solidarietà. Ognuno è artefice del cambiamento del Mondo e nel suo piccolo cerca di rendere la propria vita e quella degli altri migliore. Ogni giorno aiuto, assisto tanti bambini che sono dei Supereroi perché affrontano la loro malattia con il sorriso”. Continua Zia Caterina: “ Abbiamo bisogno di innamorarci della vita, di innamorarci del tempo che abbiamo e di renderlo un capolavoro. Siamo strumenti piccolissimi di un cammino ben più grande, con Luca abbiamo avuto questo incastro, una promessa diventata un magico incontro”. Anche Luca Galastri, 26 anni, molto attivo nella vita associativa e del volontariato di Arezzo, conferma: “In questa mostra racconto i miei sogni, le mie speranze, quelle di un giovane profondamente innamorato della vita. Conosco Zia Caterina , un uragano di amore e gioia. Ripartiamo, insieme, ridando dignità alle parole, non più strumento di offesa ma mezzo per la via del bene”.

Fonte: Ufficio stampa

