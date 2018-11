Si rinnova il sodalizio tra la Fondazione Romualdo del Bianco e il Comune di Kyoto

Si rinnova il sodalizio tra la Fondazione Romualdo del Bianco, con il Movimento Life Beyond Tourism, e il Comune di Kyoto. Lo scorso 7 novembre a Palazzo Coppini, sede del Museo Fondazione Del Bianco, si è tenuta la firma del Memorandum of Understanding tra le due realtà, che rinnova la collaborazione già sancita dall’accordo siglato nel 2013 con il comune obbiettivo di promuovere lo scambio culturale e commerciale e il turismo tra la città di Firenze e quella di Kyoto, gemellate dal 1965.

Alla firma era presente una delegazione del Comune di Kyoto composta da Mitsuhiko Yuasa, vice presidente del consiglio comunale di Kyoto, Keiichi Kuwano segretario del consiglio comunale, Keiji Maki direttore dell’ufficio relazioni internazionali del comune di Kyoto. Ad accoglierli, per la Fondazione Romualdo Del Bianco, il presidente Paolo Del Bianco, Corinna Del Bianco direttore dell’Istituto Life Beyond Tourism e Simone Giometti segretario generale della Fondazione.

Un ulteriore passo per cementare la sinergia fra il Comune di Kyoto e la Fondazione Romualdo Del Bianco. Nel 2013, la Fondazione fiorentina aveva donato alla città di Kyoto un busto di marmo raffigurante Galileo Galilei, opera dell’artista Dino De Ranieri, in mostra al locale Centro di Scienza per Giovani. Nel 2015, in occasione del 50esimo del gemellaggio tra le città di Firenze e Kyoto, la Fondazione Romualdo Del Bianco, con il suo Istituto Internazionale Life Beyond Tourism, ha accompagnato una delegazione del Comune di Firenze in Giappone e ha promosso le celebrazioni nella città del Giglio.

Fonte: Ufficio stampa

