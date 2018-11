Tassista aggredito, la solidarietà di Scipioni e Bussolin (Lega)

"Oggi è doveroso dare tutta la nostra solidarietà al signor Gino Ghirelli il tassista barbaramente e vilmente pestato, alla sua famiglia ed all'intera categoria dei tassisti. Questa sentenza di assoluzione lascia senza parole e soprattutto rischia di essere il viatico per far sentire tranquilli di farla franca gli autori di simili comportamenti". Dichiarano congiuntamente il segretario provinciale della Lega Alessandro Scipioni ed il commissario cittadino Federico Bussolin. "Oggi dobbiamo veramente pensare a quanto più insicuri siano i tassisti, che si sentono abbandonati anche dalla giustizia . Già i conduttori di taxi operano in una città insicura e fortemente degradata, ed ora debbono anche subire la beffa di non sentirsi tutelati neppure davanti alla legge. La nostra azione politica sarà volta a cercare di creare sicurezza anche e soprattutto per chi è costretto ad operare a contatto con le conseguenze del buonismo e dell'eccessiva tolleranza verso certe situazioni, e deve comunque continuare a lavorare in queste condizioni per poter garantire una vita dignitosa a sé e alla propria famiglia. Noi siamo dalla parte della gente perbene e continueremo sempre ad esserlo".

Fonte: Ufficio stampa

