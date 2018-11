Va a cercare funghi ma non torna, ricerche a tappeto in Lunigiana

Un cercatore di funghi 38enne non si trova più dalla sera dell'8 novembre. I vigili del fuoco di Aulla, con il supporto di personale specializzato provenienti dai comandi di Pistoia, Prato e Firenze, stanno intervenendo nel comune di Zeri, nella frazione di Bosco di Rossano, per la ricerca dell'uomo. Questi si era recato nel bosco e alcuni paesani, non avendolo visto rientrare, la sera hanno notato la sua vettura nel solito posto. Contattati i Carabinieri e successivamente i familiari è stato dato l’allarme. Sul posto stanno operando circa 20 unità dei vigili del fuoco, incluso il nucleo cinofili e i fluviali per la presenza di corsi d’acqua, i carabinieri, il soccorso alpino e associazioni di volontariato. Alle ore 22 circa di ieri - venerdì 9 novembre -, è stato effettuato il sorvolo con un elicottero della Marina Militare proveniente della base Maristaeli Luni Mare di Sarzana, dotato di termo camera e visore notturno, senza però alcun risultato positivo. Già pianificato il sorvolo in mattinata odierna del reparto volo di Arezzo dei vigili del fuoco.

Tutte le notizie di Zeri