Cercatore di funghi 38enne disperso è vivo: si era perso nel bosco per giorni

Ritrovato vivo e in forze il 38enne cercatore di funghi disperso nel territorio di Zeri (MS) da 3 giorni. L'uomo si era perso nel bosco a causa della fitta nebbia e in questi giorni ha trovato riparo di fortuna in case abbandonate nel bosco e lungo un torrente. Questa mattina, a piedi, è giunto ad una abitazione, dalla quale si è messo in contatto telefonicamente con la sala operativa del 115. La persona è in buono stato di salute ed è stata portata presso l’UCL da un’autovettura di passaggio. I vigili del fuoco e le forze di volontariato hanno dunque sospeso le ricerche alle 9 di oggi, domenica 11 novembre.

