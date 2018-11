Due argenti a Di Clemente e Manenti: empolesi vincenti a Bergamo

Sabato 3 e domenica 4 si è disputato nella città di Bergamo il prestigioso Trofeo Internazionale Sankaku che ha visto la partecipazioni di ben 12 rappresentative straniere. Il Judo Kodokan Empoli il sabato ha partecipato alla manifestazione con Tosi Lorenzo impegnato nella categoria Junior 73 kg e Alessio Di Clemente nei 60 Kg Senior. Purtroppo Tosi si è trovato imbrigliato in una pool che ha visto la presenza di numerosi atleti titolati, per cui non è riuscito ad andare oltre la fase preliminare, mentre Alessio, dopo una bella gara, raggiunge la finale che, non riuscendo a fare sua, gli assegna comunque una prestigiosa medaglia d'argento.

La domenica si sono affrontai sullo stesso tatami i giovani Esordienti B,dove i colori Empolesi erano rappresentati da Lippi Gherardo nei 50 kg, Parri Davide nei 46, e Manenti Giulio nei 55. Lippi e Parri, purtroppo vengono fermati nella fase preliminare, mente Manenti con una prestazione quasi perfetta, conquista anche lui un prestigioso argento, con cinque vittorie per Ippon (prima del limite) ed una sola sconfitta in finale che gli preclude l’oro. Questo secondo posto è molto importante, in quanto consente al nostro atleta di fare un balzo notevole sulla ranking list nazionale, che gli permette di partecipare di diritto ai prossimi Campionati Italiani di classe, saltando la fase preliminare.

Fonte: Asd Judo Kodokan Empoli

