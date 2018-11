Parrini Risponde, incontro con il senatore alla Casa del popolo di Fibbiana

Giovedi 15 novembre alle 21.30 alla Casa del Popolo di Fibbiana si terrà la serata 'Parrini Risponde'. Il senatore Pd Dario Parrini insieme al Sindaco di Montelupo Paolo Masetti saranno protagonisti di una serata di approfondimento in cui i presenti potranno confrontarsi e fare domande all'ex sindaco di Vinci su tematiche nazionali e al primo cittadino su questioni legate alla comunità. Sarà un'occasione per chiarire dubbi con il rappresentante in Parlamento e con il sindaco.

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino