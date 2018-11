Potere al Popolo elegge il coordinamento nazionale con le nuove tecnologie. Carofalo a Firenze

Da oggi fino a mercoledì 14 si terranno le operazioni di voto per il coordinamento nazionale di Potere al Popolo. Si vota su liste regionali di candidati, espressi dalle assemblee territoriali. Il coordinamento sarà composto da 60 coordinatori territoriali (cioè eletti su base regionale) e da 20 eletti direttamente su una lista nazionale. La percentuale di uno o dell'altro sesso non potrà superare il 60% del totale dei coordinatori. Gli eletti saranno in carica per due anni - ma saranno continuamente revocabili. Alla Toscana, in base al numero di aderenti, spettano 6 coordinatori nazionali. Avranno diritto di voto tutti coloro che, su circa 9.000 aderenti, hanno effettivamente completato l'accesso sulla piattaforma Liquid Feedback.

E' la prima volta che un movimento popolare di sinistra utilizza le nuove tecnologie per votare il proprio organo dirigente e i propri portavoce.

All'assemblea regionale saranno presenti tutti i candidati toscani

(Qui la lista completa), che presenteranno il loro "curriculum" sociale.

Aprirà l'assemblea, con un suo saluto, Viola Carofalo.

Durante l'assemblea sarà aperto un seggio virtuale dove ogni aderente potrà votare. L'assemblea sarà trasmessa in streaming per permettere a tutti/e di conoscere i candidati territoriali di Pap.

A seguire aperitivo di autofinanziamento.

Fonte: Potere al Popolo

