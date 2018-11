Riscoprire Fanny Mendelssohn con il Lyceum Club di Firenze

Lyceum Club Internazionale di Firenze

Strumenti amici: violino e pianoforte

Alina Company, violino; Stefano Fogliardi, pianoforte

Musiche di Fanny Cécilie Mendelssohn, Wolfgang Amadeus Mozart e Johannes Brahms

In collaborazione con Amici della Musica di Firenze

Proseguono le attività del Lyceum Club Internazionale di Firenze, con numerosi eventi in programma fino a dicembre, tra incontri e dibattiti su temi di attualità, concerti, mostre, presentazioni di libri, con la partecipazione di personalità e Istituzioni di primo piano della cultura e delle arti

Lunedì 12 novembre, alle ore 19.30, torna al Lyceum, nella nuova sede di Palazzo Adami Lami, il duo formato dalla violinista Alina Company e del pianista Stefano Fogliardi, per un concerto realizzato in collaborazione con gli Amici della Musica di Firenze. Il programma si apre con le trascrizioni di quattro fra i più bei Lieder di Fanny Mendelssohn, grande compositrice, sorella del celeberrimo Felix, ingiustamente sacrificata a limitare la propria attività musicale all'ambito della sua pur illustre famiglia, per colpa delle convenzioni legate al genere, che le impedirono di pubblicare le sue opere, al pari del fratello.

Il programma prosegue con la commossa, accorata scrittura della Sonata in mi minore K 304, scritta da Mozart nel 1778 a Parigi e segnata dal drammatico periodo trascorso dall'autore ventiduenne, quando si trovò ad affrontare da solo la malattia e la morte della madre, che l'aveva accompagnato nella capitale francese.

La cantabilità liederistica dell'apertura tornerà in chiusura di programma con il lirismo e la tenerezza della Sonata di Brahms op. 78, costruita interamente su motivi della "Canzone della pioggia" (il "Regenlied" scritto dallo stesso Brahms negli Acht Lieder und Gesänge op. 59 n. 3), il cui tema piaceva molto al musicista, tanto da farlo circolare in tutti i movimenti di questa composizione.

Duo Alina Company, violino - Stefano Fogliardi, pianoforte

Fanny Cécilie Mendelssohn (1805-1847)

Lieder da op. 1 e op. 9

Schwanenlied (Heine)

Warum sind denn die Rosen so blass? (Heine)

Gondellied (Th. Moore)

Die Mainacht (Hölty)

Wolfgang A. Mozart (1756-1791)

Sonata in mi minore per violino e pianoforte K 304

Allegro

Tempo di Minuetto

Johannes Brahms (1832-1897)

Sonata n. 1 in sol maggiore per violino e pianoforte op. 78

Vivace ma non troppo

Adagio

Allegro molto moderato

Per consultare tutti gli appuntamenti del programma 2018: www.lyceumclubfirenze.it

Lyceum Club Internazionale di Firenze

Lungarno Guicciardini, 17

50125 Firenze

Tel. 055.2478264

Per ulteriori informazioni: info@lyceumclubfirenze.it

Tutte le notizie di Firenze