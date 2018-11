Incidente stradale a tre lungo la via Aurelia oltre l'ingresso dell'autostrada in direzione Versilia a Migliarino di Vecchiano. Una delle tre auto è finita fuori strada Sul posto, al km 345, i vigili del fuoco della sede centrale di Pisa che hanno estratto i conducenti di due auto per consegnarli ai sanitari inviati dal 118. Al momento il transito è interrotto per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione degli automezzi. La polizia è presente per i rilievi.

