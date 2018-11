Soccorsa 80enne chiusa nel suo attico a Firenze

La porta dell'appartamento era bloccata dall'interno perché c'era la chiave inserita nella toppa. Il figlio non poteva essere d'aiuto e così è stato necessario chiamare i vigili del fuoco per soccorrere una 80enne colpita da malore in un condominio nei pressi dello stadio Artemio Franchi a Firenze. Due mezzi e sette pompieri sul posto, oltre ai medici inviati dal 118. Nell'attico del condominio i vigili del fuoco, montati sull'autoscala, hanno potuto caricare l'anziana sulla barella toboga, per portarla a terra e trasferirla con l'ambulanza in ospedale.

