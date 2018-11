Sound On, debutta il concorso musicale al centro La Calamita

Al Centro di Aggregazione la Calamita di Fucecchio domenica 2 dicembre andrà in scena per la prima volta un contest musicale dal nome Sound On. Si tratta di un’occasione interessante per le band emergenti del territorio per farsi conoscere e per poter valorizzare il proprio talento. Come in un vero e proprio Contest, gli artisti si esibiranno di fronte ad un pubblico dinamico, che deciderà quali brani ascoltare, senza dover necessariamente assistere a tutte le performance, in un pomeriggio di musica senza stop, dalle 18 fino alle 24, quando verrà stilata la classifica. Ciascun gruppo avrà a disposizione 15 minuti per esibirsi con 3 brani e dimostrare le proprie abilità canore e musicali, venendo così giudicati sia da esperti che osserveranno la presenza scenica, la vocalità, l’armonia delle esibizioni ed altri aspetti tecnici, che da una giuria popolare. Il vincitore potrà trascorrere un’intera giornata presso la Sala di registrazione Sculture sonore di Fucecchio, il secondo classificato godrà di un buono spendibile presso il negozio Bonistalli Musica di Empoli, mentre per chi si aggiudicherà il terzo premio sarà possibile usufruire della Sala della musica del Centro, per ben 4 sere. Le iscrizioni per partecipare resteranno aperte fino a lunedì 19 novembre. Per il pubblico e per gli artisti stessi sarà allestita un’area ristoro dove sarà possibile gustare del buon cibo e bere dell’ottima birra.

Fonte: La Calamita Onlus

