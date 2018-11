Volley, Quarrata vincente sul campo ostico di Castelfranco

Video Music FGL Castelfranco 2 – BluVolley Quarrata 3 (18 - 25, 21 - 25, 25 – 17, 25 - 21, 11 -15)

Video Music FGL Castelfranco: Ristori 14, Martone, Tamburini (l), Colzi 17, Lippi 2, Giardi 10, Andreotti 13, Torrini ne, Debellis (k) 18, Tesi (l), Scandella ne, Mannucci ne. All. Menicucci Ass. Ficini.

BluVolley Quarrata: Zingoni 6, Baldi, Gradi ne, Donnini ne, Di Gregorio (k), Chiti (l), Poggi 11, Cheli 32, Bianciardi 10, Nesi, Degli Innocenti 8, Gai ne, Rosso 3. All. Torracchi Ass. Bettarini

Arbitri: Pasquali – Scardulla

Cuore, grinta, determinazione e tanta voglia di vincere: ecco il segreto di questo successo esterno delle ragazze di Torracchi. Dimenticata l'opaca prestazione di Empoli, lo staff tecnico insieme alle ragazze hanno lavorato duramente in settimana ritrovando le certezze delle due prime giornate di campionato, senza dimenticare il martello di Thor, Giulia Cheli, protagonista di una prestazione al limite della perfezione.

Coach Torracchi sceglie Rosso al palleggio, opposta Cheli, di banda Poggi e Degli Innocenti, al centro Zingoni e Bianciardi con Chiti libero.

Tolta dalla ricezione Cheli, l'ex San Michele, ha avuto più lucidità in attacco variando perfettamente i colpi senza dare riferimenti alle pisane. Ottima la distribuzione di gioco di Rosso che fa arrivare quasi tutte le sue armi da fuoco in doppia cifra. Attenta e lucida Bianciardi. Le altre ragazze chiamate in causa durante il match hanno risposto presente, segnale inequivocabile di un gruppo che sta crescendo.

Il match inizia con Cheli al servizio, partenza che fa male a Castelfranco: impressionante serie di battute al salto vincenti e il BluVolley si porta sul 9-1. Parziale subito deciso, con una timida reazione di Castelfranco ma il set scivola via bene, 25 – 18.

Il parziale più combattuto è il secondo, sicuramente la chiave del match, con le squadre lungamente sul punto a punto, poi Rosso chiama in causa Poggi e Bianciardi che non si tirano indietro: 25 – 21.

Terzo e quarto set con Castelfranco che alza le percentuali in ricezione e il gioco di muro-difesa mentre Quarrata, specialmente nel terzo, ha avuto necessità di respirare e ha calato il ritmo. 25-17 e 25 -21, si va al tie-break. Tie-break combattuto come il secondo parziale ma dopo il cambio (8-7 Quarrata), le nostre ragazze non sbagliano niente: 15 – 11. Conquistati due punti che valgono davvero tanto.

Giulia Cheli: “Avevamo tanta voglia di vincere, lo staff tecnico ci ha preparato bene al derby, tra noi ragazze c'era la consapevolezza di poter giocare la partita. La vittoria deve dare autostima alla squadra, vincere contro una compagine forte come Castelfranco è un segnale di forza.

L'arma in più? Difesa e battuta. Inoltre Rosso ha distribuito bene il gioco, siamo state Squadra”

Fonte: BluVolley Quarrata

