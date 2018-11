2018, l'anno del cibo italiano: l'evento al Cinema Arsenale

Il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari ed Agro-ambientali (DiSAAA-a) dell’Università di Pisa e l'Arsenale propongono mercoledì 14 alle 20.30 Lorello e Brunello di Jacopo Quadri. A presentare il film in sala Andrea Serra, Presidente dei suddetti corsi di laurea, Gianluca Brunori, prof. Ordinario di Economia e Marketing Agro-alimentare presso il DiSAAA-a, oltre ai due docenti sarà presente l'autore Jacopo Quadri, pluripremiato documentarista e montatore con collaborazioni al fianco di autori quali Bernardo Bertolucci, Paolo Virzì, Gianfranco Rosi e Mario Martone. Il film racconta la storia vera di due gemelli che, da una vita si occupano della fattoria di famiglia nella Maremma Toscana, e che oggi vengono minacciati dalle logiche del mercato globale.

La proiezione di Lorello e Brunello è parte integrante del convegno organizzato il 22 novembre con una giornata su “Il cibo italiano”, per una riflessione su cibo e chimica, economia, storia, etica, ricerca e scienza. Qual è il cibo italiano? Quale la sua storia? Quale spazio ha sui mercati? Quali sono le regole? Nell’occasione verranno presentati i progetti di giovani ricercatori sul tema. L’evento è organizzato dai Corsi di Laurea Magistrale in “Biosicurezza e qualità degli alimenti” e “Biotecnologie vegetali e microbiche”.

Fonte: Arsenale Cinema

