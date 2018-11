I vigili del fuoco di Follonica sono intervenuti nel comune di Follonica in Via Cimarosa angolo Via la Marmora presso la parrocchia Nostra Signora di Lourdes per mettere in sicurezza un albero pericolante. Sul posto 2 automezzi di cui un’autoscala e 7 unità.

Qualche ora prima, in zona Pratoranieri, i viigli del fuoco sono intervenuti per un'altra messa in sicurezza di un pino pericolante. E' stato necessario fare intervenire l'autogrù. Sul posto 3 automezzi e 9 unità.

