Anomalie torrente Sugana, il Comune ha chiesto l'intervento dei tecnici Arpat

Il Comune di San Casciano ha attivato le procedure di verifica per individuare le cause che hanno determinato un’alterazione delle caratteristiche fisiche del torrente Sugana, in corrispondenza della frazione di Cerbaia. Cattivi odori e colorazioni innaturali hanno destato l’attenzione di alcuni cittadini e dell’amministrazione comunale che ha immediatamente segnalato l’anomalia ai tecnici Arpat.

L’amministrazione comunale effettuerà domani un sopralluogo nell’area interessata insieme al personale Arpat che lo scorso sabato ha provveduto a prelevare dei campioni e ad avviare il ciclo di analisi necessarie. L’amministrazione comunale è in attesa di conoscere gli esiti delle verifiche di Arpat. “Ci siamo attivati nell’immediato e ringraziamo i cittadini per aver segnalato la questione - dichiara l’assessore all’Ambiente Consuelo Cavallini - non appena giungeranno i risultati della relazione di Arpat che faranno luce sulle cause del problema sarà nostra premura comunicarli alla cittadinanza”.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO Comuni di Barberino Val d’Elsa, Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa

