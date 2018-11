Arrestato per maltrattamenti padre di 10 figli

I carabinieri della Stazione di Sansepolcro hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, aggravate e recidive, nei confronti della moglie e dei figli minori un 43enne di origini slave, padre di 10 figli, pluripregiudicato, nullafacente, anagraficamente residente nel comune umbro di San Giustino, ma di fatto domiciliato in quello biturgense.

Il provvedimento segue alle indagini, svolte dai carabinieri della Stazione di Sansepolcro sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, partite dalle denunce delle vittime per fatti risalenti al 2016. L’uomo è ora ristretto nel carcere del capoluogo aretino dove dovrà scontare 9 mesi e 21 giorni di reclusione.

