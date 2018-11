'Case popolari', Casa dei comunisti sollecita l'amministrazione

Diamo dignità umana alle nostre "Case Popolari" così sono nate e così ci piace chiamarle.

Abbiamo visto, come sono state sistemate anche esternamente i quartieri di case popolari come a Pontedera (zona Oltrarno), oppure a Castelfranco di Sotto di fronte al Giardino pubblico dall'Ente pubblico che le gestisce, mentre purtroppo nella maggior parte delle nostre case popolari di Santa Maria a Monte non hanno ricevuto stesso trattamento.

Come "Casa dei comunisti" chiediamo all'Amministrazione comunale di Santa Maria a Monte di essere più incisivo e determinante nel chiedere all'Ente di gestione interventi urgenti per una maggiore e attenta manutenzione al nostro patrimonio residenziale delle case popolari.

Chiediamo inoltre che vengano sollecitate nella programmazione delle nuove residenze la costruzione di nuove abitazioni popolari in quanto urgenti e necessarie per far fronte ai nuovi bisogni dei ceti meno abbienti.

Fonte: "La Casa Dei Comunisti" Santa Maria a Monte

