Cena di beneficenza Neri e Ferramosca, annunciati il ct Cassani e la miss Cristina Cellai

Tutto pronto per la cena di beneficenza di questa sera alla Fornace di Montelupo Fiorentino organizzata dalla onlus Neri Ferramosca, dove volti di noti personaggi dello sport e del giornalismo si incontrano ogni anno per ricordare Riccardo e Alessio. All'evento di questa sera si annuncia la presenza di Davide Cassani, ct della Nazionale Italiana Ciclismo e Cristina Cellai, seconda a Miss Italia e Miss Europa, presente in eventi televisivi ed in alcune fiction. Il ricavato dell'evento contribuirà alla raccolta fondi per i progetti dell'associazione verso bambini malati, nel ricordo dei giovani calciatori della Juventus Riccardo Neri e Alessio Ferramosca .

