Cene Slow Wine, evento al circolo di Petroio con le 'perle' della stagione

E' uscita la nuova Guida Slow Wine 2019 e anche quest’anno tornano le Cento Cene per Slow Wine.

Una vera e propria tournée tra le Condotte Slow Food in cui saranno protagoniste le aziende e le etichette segnalate dalla guida dei vini con chiocciola.

Cento Cene per SLOW WINE

Mercoledì 21 Novembre 2018, alle ore 20.30

Circolo Arci Petroio

Via Villa Alessandri, 3 - Petroio, Vinci (FI) - tel. 3393961951

Per iniziare

• Vellutata di broccoli

• Crostino di pane di grani antichi con burro salato e acciughe

• Frittata tradizionale con porri e cipolla di Certaldo

• Misticanza di fagioli lucchesi con salsiccia di suino brado cotta nel vino bianco

Primo

• Minestra di riso, cavolo nero e patata Tosca di Santa Maria a Monte

Secondo

• Castagnaccio salato con spuntatura di maiale aromatizzato cotto in forno

Per finire

• Torta con i cachi

Alle pietanze sarà abbinata una selezione di vini segnalati nella GUIDA SLOW WINE.

I posti sono limitati, è necessario prenotare entro domenica 18 novembre, ai numeri 366-4438914 (Benedetto) - 335-7434754 (Enrico)

Fonte: Slow Food Empolese Valdelsa

