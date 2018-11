Dente Piaggio, M5S Pontedera: "Degrado nelle vecchie strutture"

Ci siamo trovati sovente come movimento 5 stelle a contestare scelte e opere dell'amministrazione riguardanti il cosiddetto dente Piaggio, vogliamo però ora denunciare una situazione di degrado e potenziale pericolo per persone e cose, frutto del pessimo lavoro svolto negli anni dall'amministrazione Millozzi e dal predecessore Marconcini.

Abbiamo riscontrato una situazione di completo degrado delle vecchie strutture degli ex capannoni Piaggio nel parcheggio adiacente alla biblioteca.

Le vecchie strutture sono coperte solo da pannelli solari e versano in condizioni disastrose, cemento sgretolato e ferri dei pilastri (costruiti per avere una copertura) mangiati dalla ruggine, umidità ovunque e parti di intonaco delle vecchie coperture in procinto di distaccarsi su automobili ma soprattutto pedoni.

Non vogliamo creare allarmismi, ma urgono interventi repentini, anche perché i locali sono quotidianamente attraversati da centinaia di persone e veicoli.

Questo è secondo noi l'ennesimo esempio di come l'amministrazione conduce in porto le opere pubbliche a Pontedera, opere evidentemente mal progettate, mal realizzate e ancor peggio mantenute, uno sperpero di risorse che va avanti da troppo tempo.

Confidiamo che per una volta la riposta del comune consista solo nel porre celermente rimedio, perché qualsiasi parola in difesa di questo scempio sarebbe inutile e fuori luogo.

Fonte: Movimento 5 stelle Pontedera

Tutte le notizie di Pontedera