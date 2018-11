Etjca al Job Meeting, opportunità alla Stazione Leopolda

Mercoledì 14 novembre ETJCA – Agenzia per il lavoro, attiva in Italia dal 1999 e oggi uno dei primi 10 player nel settore delle APL, parteciperà al Job Meeting di Pisa, presso gli spazi espositivi della Stazione Leopolda in Piazza Guerrazzi, 11.

Il Job Meeting di Pisa, giunto alla sua XVIII edizione, permetterà a laureati e laureandi della Toscana e delle regioni limitrofe di incontrare le aziende locali e di informarsi sui programmi disciplinari proposti dalle più prestigiose Business School toscane, nazionali ed internazionali. Il prezioso coinvolgimento di istituzioni e professionisti del mondo del lavoro e dell’orientamento professionale, arricchirà l’evento di momenti formativi e servizi di consulenza alla carriera.

“Siamo entusiasti di prendere parte a questo importante appuntamento che favorisce l’incontro tra il mondo del lavoro e i giovani. Un’opportunità unica per coloro che sono alla ricerca di un’esperienza di tirocinio o un impiego a lungo termine – sottolinea Roberto Valenti, Regional Manager di ETJCA. Sarà un’ottima occasione per incontrare talenti desiderosi di entrare nel mondo del lavoro e per offrire la nostra consulenza professionale. Daremo consigli strategici su come realizzare al meglio un CV ed emergere all’interno del mercato del lavoro di oggi, sempre più competitivo, affollato e complesso”.

Per l’intera giornata, le aziende saranno a disposizione dei visitatori con informazioni sulle offerte professionali e per raccogliere le candidature dei giovani interessati, mentre per le Business School questa sarà l’occasione per presentare i propri piani formativi progettati in relazione alle più recenti tendenze del mercato del lavoro. Inoltre, per la prima volta, attraverso la Job Meeting eXperience, sarà possibile individuare le proprie soft skill, ovvero le competenze trasversali ritenute fondamentali da parte delle grandi aziende ai fini dell’assunzione.

Il pubblico potrà mettersi in contatto con le realtà del territorio, sostenere colloqui, mettere in luce le proprie qualità e consegnare il proprio CV direttamente allo stand di ETJCA.

Numerose le opportunità di lavoro offerte dall’agenzia che, in questo caso per la Toscana, ricerca figure di ingegneri disegnatori e progettisti di impianti e sistemi, IT junior, trasfertisti, supervisori elettronici, addetti comunicazione e marketing, impiegati back-office commerciale estero

