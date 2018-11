Grandi vittorie per Abc: la sesta di seguito. Gialloblù invece fanalino di coda

Sesta vittoria consecutiva per l’Abc Solettificio Manetti che supera la Synergy 85-55

Arriva la sesta vittoria consecutiva su altrettante gare disputate e l’Abc Solettificio Manetti difende così la vetta della classifica rispondendo alla vittoria del Pino Dragons che ieri ha espugnato il parquet di Valdisieve per 66-71. Stavolta a farne le spese è la Synergy Valdarno che non riesce nell’impresa di violare per la prima volta il PalaBetti arrendendosi per 85-55 al termine di un match sempre saldamente in mano alla formazione gialloblu.

L’Abc di coach Paolo Betti infatti, come sette giorni fa a San Vincenzo, è stata brava a non farsi sorprendere e a mantenere alta la concentrazione anche quando il rischio sarebbe stato quello di accusare un calo di lucidità di cui gli ospiti avrebbero potuto approfittare, ospiti che di fatto hanno avuto il merito di non demordere mai se non nell’ultimo parziale di gioco.

Così, dopo l’esordio del giovane Vittorio Castellacci, stasera è stata la volta di un nuovo debutto, quello di Jacopo Talluri, altro talento castellano classe 2003 che ha assaporato per la prima volta il parquet di C Gold.

Quintetti:

Abc: Belli, Terrosi, Zani, Tozzi, Verdiani.

Synergy: Dainelli, Mecaj, Brandini, Innocenti, Trillò.

Primo quarto di gara condotto sul filo dell’equilibrio con le due squadre che vanno a braccetto, tanto che dopo tre minuti siamo in perfetta parità (9-9). Gi ospiti tentano l’allungo con Brandini e Mecaj che toccano il +7 al 5′ (9-16) e costringono Paolo Betti a chiamare time out. Al rientro l’Abc cambia passo e torna immediatamente in scia con Verdiani per poi passare a condurre con capitan Delli Carri dalla lunetta (19-18), controllo che di fatto non lascerà più. Sul finale della frazione sono quattro punti di Cantini a fissare il punteggio sul 23-18.

Delli Carri firma l’avvio del secondo periodo con il +7 (25-18), la Synergy riesce a sporcare e recuperare qualche pallone con il pressing tutto campo e Bartolozzi infila il -5 (25-20). Quattro punti consecutivi di Verdiani, seguiti dal canestro di Ticciati, danno il là all’allungo castellano che al 15′ tocca il +9 (31-22), ed è sempre Verdiani dalla lunetta a siglare la doppia cifra di vantaggio (33-22). Sponda ospite Trillò rompe il digiugno (33-24), ma l’Abc mantiene saldo il controllo negli ultimi due giri di lancette finchè Daly in contropiede manda tutti al riposo sul +12 (40-28).

Nella ripresa la Synergy tenta la carta della zona, carta che nel primo minuto di gioco dà i suoi frutti tanto che gli ospiti si riaffacciano a -9 con Innocenti (40-31). Ma in un amen l’inerzia passa di nuovo in mano ai gialloblu che, grazie alle trovate di Tozzi e Verdiani, schizzano a +14 al 25′ (49-35). Un vantaggio che i ragazzi di Betti amministrano e incrementano finchè Terrosi da casa sua chiude la terza frazione sul +23 (63-40).

Così l’ultimo quarto diventa pura formalità e l’Abc è brava a non abbassare mai il ritmo nonostante l’ampio vantaggio accumulato. La Synergy si avvicina al massimo a -19 con il 2+1 di Mecaj, ma niente che possa impensierire i gialloblu. Così negli ultimi due giri di lancette Paolo Betti dà spazio a tutti i suoi giovani con un Calamassi in gran spolvero autore di cinque punti negli ultimi sessanta secondi e l’atteso esordio del giovanissimo Talluri. Sulla sirena il tabellone segna 85-55. L’Abc suona la sesta, e difende la vetta.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – SYNERGY BASKET 85-55

Parziali: 23-18; 17-10 (40-28); 23-12 (63-40); 22-15 (85-55)

Abc Solettificio Manetti: Zani 5, Flotta 1, Talluri, Tozzi 8, Terrosi 11, Daly 2, Ticciati 7, Cantini 5, Verdiani 18, Calamassi 5, Delli Carri 9, Belli 14. All. Betti. Ass. Manetti, Lazzeretti.

Synergy Basket: Dainelli 2, Corsi 3, Resti T., Bartolozzi 4, Resti S., Mecaj 7, Pelucchini 3, Prosperi ne, Brandini 12, Innocenti 13, Ceccherini 5, Trillò 6. All. Masini. Ass. Giuliana.

Arbitri: Piram di Campiglia, Pucci di Firenze.

Gialloblu Castelfiorentino sconfitto a Firenze sponda Bianco Blu per 87-48

Ancora un giro a vuoto per il Gialloblu Castelfiorentino che nell’ottava giornata del campionato di serie D si arrende a Firenze sul parquet del Bianco Blu per 87-48 restando dunque fanalino di coda del girone A.

Gara sempre di rincorsa per i ragazzi di Francesco Ferazzi, che soprattutto nella ripresa hanno accusato un crollo tale da permettere ai fiorentini di allungare a dismisura.

Di fatto i padroni di casa prendono in mano il controllo fin dal primo quarto, anche se la truppa castellana riesce a restare in scia guidata dal top scorer Turini (22 realizzati) e la prima frazione si chiude sul -9 (25-16). Nel secondo quarto i locali mantengono l’inerzia e il vantaggio al riposo lungo tocca il +18 (45-27).

Ma se la partita poteva ancora essere in qualche modo raddrizzata con un buon approccio nella ripresa, questo di fatto non avviene al rientro in campo. La truppa castellana accusa un evidente crollo fisico, tanto in fase realizzativa quanto in fase difensiva, e il parziale della terza frazione ne è la dimostrazione: un perentorio 22-6 vale per il Bianco Blu l’ipoteca sul match. Così nell’ultimo quarto i fiorentini amministrano con decisione, e il Gialloblu può soltanto rincorrere.

BASKET BIANCO BLU – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 87-48

Parziali: 25-16; 45-27 (20-11); 67-33 (22-6); 87-48 (20-15)

Tabellino: Pratelli, Iserani 6, Buti 4, Mugnaini, Mancini 2, Cicilano 4, Sollazzi 3, Tavarez 5, Chiarugi 2, Cavini, Turini 22. All. Ferazzi. Ass. Corbinelli.

Arbitri: Rosselli di Livorno, Natale di Calcinaia.

