I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti oggi, 12 novembre, nel comune di Firenze in Via di Ugnano, per l’incendio di un garage di una palazzina di due piani. Al termine delle operazioni di spegnimento si è provveduto alla messa in sicurezza del locale interessato dall’incendio. Non risultano persone coinvolte. Sul posto 3 automezzi e 9 unità.

