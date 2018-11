Incendio in una villetta, una donna in ospedale

I vigili del fuoco del Comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti oggi, 12 novembre, alle ore 16:50 circa in via Giovanni XXIII nel comune di Pieve a Nievole, per un incendio scoppiato all'interno di un seminterrato adibito a ripostiglio di una villetta a schiera di due piani fuori terra.

La squadra dei vigili del fuoco, dopo aver estinto l'incendio, ha bonificato e messo in sicurezza i locali invasi dal fumo.

Risulta coinvolta una donna presa in carico dal personale sanitario del 118 e poi trasportata all'ospedale di Pistoia.

Non si evidenziano danni strutturali.

Le cause sono in corso di accertamento.

