La Valdinievole nel piatto, il report del convegno all'alberghiero di Montecatini

Venerdì 9 novembre, nei locali dell’Istituto Alberghiero “F. Martini” di Montecatini Terme, l’Istituto Storico Lucchese ha curato l’organizzazione di un importante evento, interamente orientato al racconto e alla promozione dei prodotti enogastronomici d’eccellenza della Valdinievole.

L’obiettivo della serata è stato quello di porre attorno a una stessa tavola storici del territorio, istituzioni pubbliche e aziende di piccoli produttori locali, per confrontarsi e riflettere insieme sulle eccellenze enogastronomiche del territorio e sulla loro storia, anche in un’ottica di promozione turistica e culturale del comprensorio valdinievolino.

Progettata dalle due sezioni territoriali di Montecarlo/Pescia e Montecatini/Monsummano, e attuata grazie al prezioso contributo dell’Associazione “Amici di Groppoli”, la manifestazione è consistita in un “convegno conviviale”, che ha avuto dunque come oggetto la storia di alcuni dei più noti prodotti enogastronomici valdinievolini, selezionati per l’occasione, e il loro rapporto con il territorio.

Alla narrazione storica dei prodotti si è affiancata una speciale degustazione, secondo un menù elaborato per l’occasione dallo chef stellato Aimo Moroni – proprietario e fondatore del rinomato ristorante “Il luogo di Aimo e Nadia” di Milano – in collaborazione con i docenti dell’Istituto Alberghiero di Montecatini. All’evento erano presenti anche i titolari delle storiche aziende locali, che ancora oggi si occupano della produzione e diffusione dei cibi protagonisti della serata, e che hanno fornito come sponsor parte delle materie prime per la realizzazione dei piatti proposti agli invitati.

Inserita a pieno titolo negli eventi del 2018 – già indicato come “Anno del Cibo Italiano” dal MiBAC – la proposta dell’Istituto Storico Lucchese ha dunque inteso promuovere, in modo innovativo e inusuale, la conoscenza e la storia del territorio valdinievolino, attraverso l’illustrazione di alcuni fra i prodotti enogastronomici tipici di questa particolare area di confine, racchiusa fra le province di Lucca e Pistoia.

Per il 2019 è prevista la pubblicazione degli interventi tenuti dai relatori, che, grazie anche a un solido comitato di esperti, oltre che come strumento di promozione del territorio, si costituiranno come un primo studio organico, a carattere storico, che contribuirà a valorizzare e divulgare la ricchezza della Valdinievole, a partire dal racconto delle sue storiche tavole.

