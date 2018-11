Lotta al dissesto idrogeologico, i lettori di gonews chiedono più interventi

Il maltempo è stato protagonista nelle ultime settimane, anche se sembra aver dato un po' di tregua in questi giorni. Le piogge torrenziali e il vento hanno fatto qualche danno alla fine di ottobre, per questo il sondaggio della scorsa settimana verteva proprio sul maltempo.

Si è parlato di dissesto idrogeologico in Toscana, quindi è stato chiesto se, secondo i lettori, è stato fatto abbastanza o no. Clamorosamente solo il 24.35% pensa che la situazione in Toscana sia migliore che in altre parti d'Italia, mentre il resto è parso parecchio esigente. Il 75.65% dei votanti crede che non sia stato fatto abbastanza e servano più interventi.

