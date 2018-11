Minacciate di morte da un senzatetto nell'area cani

Tre donne, madre figlia minorenne e nonna, mentre erano in un'area cani sopra la zona di San Niccolò a Firenze sono state minacciate di morte da un senzatetto che vive in un'auto poco distante. È accaduto nel pomeriggio di domenica 11 novembre e il 50enne è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Nuova per il suo stato di agitazione. Sul posto, in via dell'Erta Canina, sono giunti gli agenti di polizia, un'automedica e un'ambulanza. Secondo quanto affermato dalle testimonianze, le minacce sarebbero giunte per i latrati dei cani del gruppo. Con qualcosa in mano non identificato avrebbe affermato che avrebbe sparato con la pistola prima ai cani e poi a loro. Le donne hanno avuto la prontezza di riflessi di chiamare i soccorsi.

