Pranzo di chiusura del Torneo Rosa di Bocce: raccolti oltre 2mila euro per l'Associazione Famiglie H

Domenica 11 novembre 2018 presso il Tendone della Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto si è tenuto il pranzo a chiusura dell’ormai decennale Torneo Rosa di Bocce, che ha visto in uno scontro amichevole a scopo di solidarietà e beneficenza, una settantina di donne provenienti da varie province della Toscana .

L’Associazione Famiglie H ,destinataria della beneficenza, ringrazia tutte le donne che si sono volute mettere in gioco per questo scopo; i partecipanti al pranzo; il Bocciodromo Il Canniccio, che ha messo a disposizione gli arbitri, il bocciodromo e la competenza sportiva; La Casa del Popolo di Castelfranco di sotto, che ha messo a disposizione gli spazi e i volontari , tra questi l’equipe dei cuochi e camerieri della Sagra della Chianina e del Fungo Porcino; gli organizzatori della Lotteria a premi e tutti i negozi e le aziende che ci hanno fornito i premi .

Un grande ringraziamento va al Sindaco Gabriele Toti e all’Amministrazione Comunale che ci onorano sempre della loro presenza e che ci sostengono, dandoci la possibilità di continuare la nostra attività di Ludoteca, ospitando dieci disabili adulti tutti i pomeriggi dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18 , nei locali, avuti in uso proprio dall’Amministrazione Comunale, in Via Vittorio Emanuele II, al numero 6, dando ai nostri soci la possibilità di approcciarsi a varie attività come musicoterapia , teatro, attività motoria e laboratori vari.

Per terminare lasciatemi dire che i nostri ragazzi sono una forza della natura ,con l’occasione, hanno ballato e si sono divertiti con le zumpere di ENERGIO’ , anche loro sempre disponibili nei nostri confronti, dispensando gioia e allegria a tutti i partecipanti.

La somma raccolta ammonta a 2.220,00 euro.

