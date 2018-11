Referendum fusione Toscana, tutti i risultati: solo Barberino-Tavarnelle saranno uniti

Referendum Dicomano-San Godenzo

A Dicomano 4283 elettori sono stati 1524 quelli che hanno partecipato al referendum consultivo sulla fusione Dicomano e San Godenzo, pari al 35,58%. Il "Si" ha prevalso nettamente: 66,05% (1000 voti); il "No" è arrivato al 33,95% (514 voti). A San Godenzo ha votato contro il 66,24%, con 461 voti, e 235 voti a favore per il 33,76%. Ha votato il 71,3% degli aventi diritto. I comuni rimarranno separati

Referendum Tavarnelle-Barberino

Il Comune ritorna unico, come per 600 anni fino al 1893. A Tavarnelle il sì ha prevalso per l'82,06%, mentre a Barberino superata ampiamente la maggioranza con il 67,74%. I comuni saranno uniti

Referendum Bibbiena-Ortignano Raggiolo

Quasi 6 abitanti su 10 hanno negato la fusione nei due comuni aretini. A Ortignano ha prevalso il No con il 59,63%, a Bibbiena poco meno: il 56,11%. I comuni rimarranno separati

Referendum Asciano-Rapolano

Risultati divisi nel senese. Asciano più che favorevole alla fusione con il 61,6%. Rapolano 'indipendentista' ha scelto il No con il 69,7%. I comuni rimarranno separati

Referendum Montepulciano-Torrita

Non è stata gradita l'ipotesi di municipio unico. Il No ha raccolto il 53,6% nella patria del vino rosso e ben il 76,7% a Torrita. I comuni rimarranno separati

I COMMENTI

Vince il NO, i cittadini del Comune di Rapolano Terme respingono la fusione. Inconfutabile il risultato delle urne: il NO vince con il 70% circa dei voti

Il Comitato per il No esprime la sua gioia per il risultato del referendum consultivo per la fusione dei Comuni di Rapolano Terme e Asciano dove la maggioranza dei cittadini ha bocciato la fusione proposta. I dati del referendum sono inconfutabili: in totale, nel computo complessivo delle urne dei comuni di Asciano e Rapolano, la somma dei NO, 2546, supera abbondantemente quella dei SI, 1938. Nel solo Comune di Rapolano Terme, netta vittoria per il NO che ha toccato il 70% circa delle preferenze.

“La prima cosa da dire è grazie - sottolinea Doriano Mazzini, presidente del Comitato del No -. Un sentito ringraziamento va a tutti i cittadini che hanno partecipato e sostenuto le ragioni del No in tutti questi mesi: con 1834 voti nel solo Comune di Rapolano Terme, due terzi dei cittadini votanti hanno detto NO ad una proposta di fusione sbagliata e insostenibile”.

I risultati di Rapolano e Serre, ma anche quello di Asciano dove si è registrata una bassissima affluenza, mettono in discussione il meccanismo stesso delle fusioni: i cittadini hanno capito e compreso che non è con questi escamotage politici che si assicura un futuro ai nostri territori. Adesso si apre una nuova stagione, ribadisce il Comitato del No, che aggiunge: coloro che hanno innescato, in maniera sconsiderata, questa assurda guerra tra cittadini e comunità se ne dovranno assumere la totale responsabilità.

Casucci (Lega): "Sfuma ipotesi Ortignano-Bibbiena"

“I cittadini si sono espressi e secondo gli orientamenti assunti dal Consiglio regionale, la fusione fra Ortignano-Raggiolo e Bibbiena non avverrà. Il nostro auspicio, è che tutti i Gruppi consiliari in Regione si adoperino velocemente per rivedere l’attuale normativa in merito alle citate fusioni. In questi processi, come abbiamo ribadito anche nell’aula consiliare pure per quel che concerne il predetto progetto di fusione è fondamentale il massimo coinvolgimento dei residenti; nel caso specifico abbiamo rilevato per il Comune di Bibbiena una scarsa partecipazione dei cittadini. Ad ogni modo tale progetto di fusione è chiaramente fallito.”

