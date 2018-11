Ecco i risultati del vivaio Abc Castelfiorentino

Under 16 Eccellenza

Contro la seconda forza del campionato non è riuscito il colpaccio ai ragazzi di Giacomo Piccini che si sono arresi sul parquet del Pistoia Basket 2000 per 80-38.

Dopo un primo quarto di gara in cui i gialloblu sono riusciti a restare in scia (23-14 al 10′), un pesante break nella seconda frazione ha prepotentemente indirizzato la sfida: 22-4 il parziale, con le squadre andate al riposo lungo sul 45-18. Un gap difficile da colmare per la truppa castellana, tanto che nella seconda parte i padroni di casa si sono potuti permettere il lusso di amministrare senza troppi patemi d’animo, e l’Abc è stata costretta ad inseguire.

PISTOIA BASKET 2000 – ABC CASTELFIROENTINO 80-38

Parziali: 23-14, 22-4, 22-10, 13-10

Tabellino: Paciscopi 4, La Rosa 16, Marrucci 7, Talluri 7, Barlabà 2, Campinoti 1, Giotti 1, Fulignati, Cetti, Montagnani, Zaadar. All. Piccini. Ass. Cantini.

Under 14 Elite

Niente da fare neppure per i ragazzi di Filippo Sonnati che tra le mura amiche del PalaBetti hanno lasciato il passo al Basket Cecina arrendendosi sul 58-89.

Una gara che gli ospiti hanno provato ad indirizzare fin dall’avvio, con i gialloblu costretti ad inseguire nella prima frazione (19-26 al 10′). Nel secondo quarto, però, la reazione castellana è valsa il -4 al 20′ che ha riaperto il match (40-44), ma nella ripresa Cecina ha affondato un nuovo break tornando a condurre saldamente la sfida (52-66 al 30′). Un allungo, quello ospite, proseguito poi nella quarta frazione dove gli ospiti sono scappati, stavolta definitivamente.

ABC CASTELFIORENTINO – BASKET CECINA 58-89

Parziali: 19-26, 21-18, 12-22, 6-23

Tabellino: Rosi 8, Pucci 4, Lilli 7, Zeni 3, Kuetche, Filippini, Alfano, Bellomo, Fabrizzi 24, Bracali 12. All. Sonnati. Ass. Pucci.

Under 14 Femminile

Arriva la prima sconfitta per le ragazzine di Dario Chiarugi che si arrendono in volata sul parquet della Pff Firenze per 51-50. Una sconfitta doppiamente amara perchè giunta al fotofinish e dopo che le gialloblu avevano per buona parte condotto il match.

Infatti, dopo un primo quarto in perfetto equilibrio (13-13), la formazione castellana ha spinto il piede sull’acceleratore nella seconda frazione affondando un break di 8-24 che ha mandato tutti negli spogliatoi sul +16 Bc (21-37). Al rientro dall’intervallo lungo, però, le gialloblu hanno calato di concentrazione e le padrone di casa ne hanno approfittato per il contro break che ha riaperto completamente il match: al 30′ infatti il tabellone segnava 41-40, e la Pff era passata al comando. Un ultimo quarto punto a punto ha così deciso la sfida soltanto nell’ultimo giro di lancette quando le fiorentine hanno cercato e trovato il canestro della vittoria.

PFF FIRENZE – BASKET CASTELFIORENTINO 51-50

Parziali: 13-13, 8-24, 20-3, 10-13

Tabellino: Barbella 26, Betti 6, Ibrahimi 4, Capitani 1, Campatelli 9, Cappelli 2, Mugnaini 2, Dani, Risoli, Taddei, Sanesi. All. Chiarugi. Ass. Iserani.

Under 13

Prosegue la cavalcata dei ragazzi di Claudio Calvani che tra le mura amiche del PalaBetti hanno chiuso la pratica Folgore Fucecchio con un perentorio 139-26 che parla da solo.

Ben poco da dire su una sfida letteralmente dominata dalla truppa castellana, con un divario tecnico e atletico troppo ampio tra le due formazioni: i gialloblu sono subito scappati mettendo l’ipoteca sul match già al 10′ (40-9) e facendo partire i titoli di coda all’intervallo lungo (79-9). Così la ripresa è stata pura formalità, ed è servita soltanto a fissare il punteggio.

ABC CASTELFIORENTINO – FOLGORE FUCECCHIO 139-26

Parziali: 40-9, 39-0, 35-10, 25-7

Tabellino: Rosi 26, Ticciati 25, Viviani 14, Bartolini 16, Bertelli 20, Merlini 7, Bici 8, Damiani 9, Filippello 8, Bernardoni 6. All. Calvani. Ass. Cioni.

Minibasket

Una vittoria ed una sconfitta il bottino del weekend del Minibasket gialloblu con gli Esordienti e gli Aquilotti 2009/2010 che hanno chiuso la prima fase, mentre gli Aquilotti 2008 avranno l’ultimo impegno in programma sabato prosismo a Ponte a Elsa.

Gli Esordienti di Alberto Dragoni si sono arresi davanti al pubblico di casa per mano dell’Etrusca San Miniato che ha espugnato il PalaGilardetti per 39-51 al termine di un match in cui troppi errori e disattenzioni in casa gialloblu hanno permesso agli ospiti di scappare nella seconda parte.

Altra vittoria, invece, per gli Aquilotti 2008 di Francesco Ferazzi e Pietro Cantini che tra le mura amiche del PalaBetti si sono imposti sulla Folgore Fucecchio difendendo dunque l’imbattibilità fino ad oggi e mantenendosi al comando del proprio girone.

Infine è arrivata la sconfitta esterna per gli Aquilotti 2009/2010 di Antonio Ticciati e Camilla Calvani che proprio sul parquet della Folgore Fucecchio sono stati costretti ad arrendersi ai punti dopo aver chiuso la partita in perfetta parità al conteggio dei tempini.

