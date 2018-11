Ritratti Jazz di Pino Ninfa, incontri al Gruppo Fotografico di Limite

Parole e Musica

Immagini e contaminazioni musicali

Incroci metropolitani attraverso storie, romanzi e testi originali

Mercoledì 14 novembre 2018 ore 21:00

Gruppo Fotografico Limite, via Picchiotti 5c, Capraia e Limite (FI)

RITRATTI JAZZ di Pino Ninfa

Presentazione dell’ultimo lavoro di Pino Ninfa “Racconti Jazz” - incontri fotografici in 7/8

Continua con questo sesto appuntamento la rassegna Parole e musica, tra letteratura e jazz, ideata dall’Associazione Music Pool con il sostegno della Città Metropolitana di Firenze.

Pino Ninfa è uno dei fotografi di jazz (e non solo) più riconoscibili in Italia, per tratto, luce e quella sensibilità speciale che rende i suoi soggetti unici e indimenticabili. L’interesse per la musica e per il sociale, tratti distintivi del suo stile fin dall'inizio della sua attività, nel suo ultimo lavoro, "Racconti Jazz", si fondono perfettamente.

In questa sorta di diario personale di Pino Ninfa, fotografo Jazz e viaggiatore instancabile e curioso, rivivono, incontro dopo incontro, le emozioni che hanno creato in noi la leggenda del Jazz e che da sempre seducono scrittori e fotografi desiderosi di ricreare, ognuno con i propri mezzi, l’incanto e la magia della musica e dei volti indimenticabili che la suonano. Da Sonny Rollins a Michel Petrucciani, da Caetano Veloso a Giorgio Gaslini, da Enrico Pieranunzi a Paolo Fresu, i racconti intimi e appassionati del fotografo ci aiutano a comprendere l’energia che può sprigionarsi nell’incontro tra musica Jazz e fotografia.

“Parole e musica” comprende nel suo programma sette eventi in sette comuni del territorio, a metà tra musica jazz, letteratura e fotografia: Vaglia, Pontassieve, Calenzano, Borgo San Lorenzo e Fucecchio hanno ospitato da settembre artisti, musicisti e scrittori in progetti multidisciplinari e originali che proseguiranno fino a metà novembre nei comuni di Capraia e Limite e Rufina. Tanti i protagonisti che si sono alternati e si alterneranno per altri tre eventi, sempre ad ingresso libero, in ville storiche, parchi, piazze e teatri. Il progetto è a cura di Alessandra Cafiero, che incontrerà ed intervisterà tutti i protagonisti della rassegna.

Ingresso gratuito

