Stop di 6 ore all'erogazione idrica a Madonna della Tosse

Acque SpA comunica che per consentire il collegamento di una nuova tubazione sulla rete di distribuzione nel Comune di Castelfiorentino, giovedì 15 novembre, dalle ore 8.30 alle 14.30, si renderà necessario interrompere l'erogazione idrica in via Sanminiatese (nel tratto compreso tra via di Meleto e tutta la località Madonna della Tosse).

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 16 novembre.

Scusandosi per i possibili disagi, Acque SpA informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

