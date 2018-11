Al via i lavori per rete idrica e fognaria in via Torricella

Lunedì 19 novembre partiranno i lavori in via Torricella per la sostituzione della rete idrica e fognaria e per il rifacimento dell'asfalto e della segnaletica stradale. L'area dei lavori partirà dall'incrocio con Via Cesare Battisti per 1 km circa verso sud.

"Questi lavori servono per la soluzione dei problemi irrisolti da anni - dichiara il sindaco Emiliano Fossi - Stiamo completando via Santa Maria con il rifacimento non solo del manto stradale e dei marciapiedi ma anche dei sottoservizi, proseguendo con Via Castronella con lo stesso tipo di intervento. Adesso partono i lavori in Via Torricella così tutti gli impegni che abbiamo preso, ormai una storia di cinque anni, li porteremo a termine".

I lavori saranno divisi in tre fasi:

Prima parte dei lavori: Da Via Torricella 210 in avanti , con tempi di esecuzione di 12 settimane.

Seconda parte dei lavori: Dall'incrocio dopo Via Torricella 187 fino a Via Torricella 210, on tempi di esecuzione di 8 settimane.

Terza parte dei lavori: Da via Cesare Battisti fino all'incrocio dopo Via Torricella 187, con tempi di esecuzione di 4 settimane

La fine dei lavori è prevista per maggio 2019.

Durante tutte le fasi del cantiere sarà consentito l'accesso ai pedoni con modifiche temporanee alla disciplina della circolazione e della sosta dei mezzi con apposita segnaletica verticale. La circolazione delle auto sarà limitata soltanto nell'area corrispondente alla fase dei lavori in atto, mentre sarà libera nel resto della strada.

"I lavori di Via Torricella costituiscono un'altra operazione portata avanti in sinergia con Publiacqua - dichiara l'assessore ai lavori pubblici Lorenzo Loiero - con la quale andremo completamente a rinnovare sia la fognatura che l'adduzione dell'acquedotto con conseguente rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi rinnovando completamente Via Torricella; risolveremo, in maniera definitiva, i problemi legati agli allagamenti. Saranno lavori lunghi e complessi, siamo pertanto a chiedere ai cittadini un po' di pazienza, anche se, compatibilmente con lo svolgimento dei lavori, sarà nostra cura diminuire al massimo il disagio per la comunità".

